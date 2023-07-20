الهلال السعودي يستهدف صفقة جديدة من ليفربول.. والريدز يحسم موقفه

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أبدى الهلال السعودي اهتمامه بضم نجم ليفربول لويس دياز، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب صحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن الهلال يهتم بالتعاقد مع لويس دياز خلال الفترة الحالية، بناء على طلب مدرب الفريق السعودي جورجي جيسوس.

وأكدت الصحيفة البرتغالية، أن الهلال مستعد لتقديم عرض بقيمة 50 مليون يورو

إلى ليفربول، نظير التعاقد مع لويس دياز.

وشددت الصحيفة على أن هناك ناد سعودي آخر ينافس الهلال على صفقة لويس دياز، دون أن تذكر أسمه، مشيرة إلى أن أنه من غير المحتمل أن يوافق ليفربول على بيع دياز نظير المبلغ المذكور، خاصة إنه يعتبر من العناصر الأساسية للريدز.

ومن جانبها، أكدت صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية، أن ليفربول ينوي رفض أي عروض للاعب، الذي انضم إلى النادي الإنجليزي قبل 18 شهراً فقط، مشيرة إلى أن الريدز لا يريد بيع أحد من لاعبيه الأساسيين في خط الهجوم.

وأشار التقرير إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى أن دياز مهتم بخطوة الانتقال إلى السعودية، مشددة على إنه سيكون جزء من خطة يورغن كلوب مدرب ليفربول في الموسم الجديد، بعدما عانى في الموسم الماضي بسبب الإصابات.

وأكد التقرير أن ليفربول يُقيم قيمة دياز بأكثر من مبلغ 50 مليون يورو الذي يتطلع الهلال لعرضه نظير الظفر بخدمات اللاعب.

يذكر أن الهلال السعودي تعاقد مؤخراً مع روبن نيفيس من وولفرهامبتون، وخاليدو كوليبالي من تشيلسي، وميلينكوفيتش من لاتسيو.

وانضم دياز إلى ليفربول في يناير عام 2021، قادمًا من بورتو البرتغالي مقابل مبلغ يقارب الـ 50 مليون جنيه إسترليني، ويرتبط بعقد مع الريدز حتى صيف 2027.

وأبعدت الإصابة دياز عن ليفربول في الموسم المنقضي، حيث لعب 20 مباراة فقط بمختلف المسابقات.

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