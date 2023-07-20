محرز يجري الفحص الطبي اليوم مع الأهلي السعودي.. والسومة يغادر "العميد" بعد 9 سنوات

المصدر: البيان

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بعد فترة طال فيها انتظار جماهير الأهلي السعودي حول صفقات الموسم الجديد، شهد اليوم الخميس تطورات فيما يخص سوق الانتقالات الصيفية للفريق العائد إلى دوري روشن السعودي.

ومن المتوقع أن يجري الفحص الطبي الروتيني في عيادة الأهلي اليوم الخميس. وبحسب الخبير فابريزيو رومانو، فإنه من المتوقع أن يوقع محرز عقدًا لمدة 4 مواسم مع الأهلي بحلول الأحد المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الأهلي وافق على شراء النجم الجزائري رياض محرز من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، بعد رفض العرض الأول البالغ 16 مليون استرليني.

وكان محرز، الذي انضم إلى مانشستر سيتي في صيف 2018، قد غاب عن أول حصة تدريبية للفريق الأزرق السماوي.

من ناحية أخرى، غادر السومة معسكر الأهلي الإعدادي في النمسا بعد التوقيع على مخالصة مالية بين اللاعب والنادي، حيث سيتوجه إلى قطر للتوقيع على العقود الرسمية مع العربي، وهو الفريق الذي لعب له في الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

وكان السومة، الذي لعب في 27 مباراة مع العربي في الموسم الماضي، وسجل 27 هدفًا وصنع 6 آخرين، نجماً بارزاً في فوز الأهلي بلقب دوري المحترفين للمرة الأولى بالنظام الحالي في عام 2016، كما حقق مع الأهلي لقبًا لكأس ولي العهد في عام 2015، وكأس الملك والسوبر في عام 2016.

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