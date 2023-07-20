قائد ليفربول ينتقل إلى الاتفاق السعودي

المصدر: د ب ا

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أكدت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن نادي ليفربول الإنجليزي وافق على بيع قائده ولاعب الوسط جوردان هيندرسون إلى الاتفاق السعودي مقابل 12 مليون جنيه إسترليني (5ر15 مليون دولار).

ويُعتقد أن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما قد توصل إلى اتفاق شفهي مع الفريق، الذي يدربه زميله السابق في ليفربول ستيفن جيرارد، على أن يتقاضى 700 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، بحسب تقارير.

وتواجد قائد ليفربول في ألمانيا مع فريقه في جولة الاستعدادات للموسم الجديد، لكنه تم استبعاده من قائمة الفريق الذي واجه كارلسروه في أولى مباريات الفريق الودية أمس الأربعاء.

وشارك هيندرسون في 491 مباراة منذ انضمامه إلى ليفربول مقابل 20 مليون جنيه إسترليني في عام 2011 قادما من ساندرلاند، كما قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

كما توج اللاعب كذلك بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرة، ولقب كأس الرابطة مرتين.

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