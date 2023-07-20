جماهير الأهلي المصري توجه رسالة خاصة لإمام عاشور

المصدر: وكالات

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وجهت جماهير الأهلي المصري، رسالة خاصة إلى إمام عاشور، الوافد الجديد للقلعة الحمراء، قادمًا من فريق ميتلاند الدنماركي، وذلك قبل انطلاق مباراة الأهلي أمام حرس الحدود، ضمن مباريات بطولة الدوري الممتاز.

وهتفت الجماهير المتواجد في مدرجات استاد القاهرة الدولي، لمؤازرة المارد الأحمر أمام فريق حرس الحدود، قائلة، «يا إمام كل الدعم.. اللي اتكسر خلاص اتلم.. يا إمام كل الدعم».

وهتفت جماهير النادي الأهلي في مدرجات استاد القاهرة الدولي، لإمام عاشور لاعب الفريق الجديد الذي انضم رسميًا إلى القلعة الحمراء، احتفالا به بعد التوقيع الرسمي واللعب بالقميص الأحمر، ورد اللاعب بتحية الجماهير والتصفيق لهم وملوحًا لهم بأنه قادم للفوز بالبطولات مع النادي.

وتعادل حرس الحدود مع الأهلي 1-1 في مباراة مؤجلة من الجولة 33 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم في مباراة شهدت حضورا كثيفا من جماهير الأهلي لاستاد القاهرة للاحتفال مع فريقها باستلام درع المسابقة لهذا الموسم.

ورفع الأهلي رصيده إلى 82 نقطة من 32 مباراة ويتبقى له مباراتان مع بيراميدز والمصري البورسعيدي قبل أن يسدل الستار على موسمه الذي يخوضه محافظا على سجله الخالي من الهزائم حتى الان.

بينما رفع حرس الحدود رصيده الى 25 نقطة لكنه هبط بالفعل لدوري الدرجة الثانية قبل عدة أسابيع.

منح محمود عبد المنعم (كهربا) فريقه الأهلي هدف التقدم في الدقيقة 71 بعد مجهود فردي من حسين الشحات في اختراق منطقة جزاء حرس الحدود وسط ارتباك من المدافعين أدى بالنهاية لوصول الكرة لكهربا الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ونجح حرس الحدود في إدراك التعادل مع الدقيقة 81 من هدف أحرزه البديل خالد عبد الفتاح مدافع الأهلي بالخطأ في مرماه عندما اراد ابعاد كرة عرضية لكن عبد الفتاح اسكن الكرة الزاوية اليمنى لمرمى حارسه محمد الشناوي.

والغت تقنية حكم الفيديو المساعد هدفا للأهلي أحرزه كهربا في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وأعلن النادي انضمام إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة خمس سنوات مقبلة، وشهدت الساعات الماضية إنهاء كل الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب.

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