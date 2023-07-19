إمام عاشور يغني «سطلانة» احتفالاً بانتقاله إلى الأهلي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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احتفل الدولي المصري إمام عاشور، بانتقاله إلى صفوف الأهلي، بغناء «سطلانة»، التي ارتبطت شهرتها بلاعبي الفريق الأحمر.

وتعود شهرة أغنية «سطلانة»، إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا يونيو الماضي، بعدما قام لاعبو الأهلي بغنائها جماعياً، عقب التتويج باللقب القاري على حساب الوداد المغربي، من قلب ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وظهر إمام عاشور داخل سيارته يغني «سطلانة»، رفقة شقيقه وصديقه، احتفالاً بانتقاله إلى الأهلي، وذلك بعد ساعات من الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأثارت صفقة انتقال إمام عاشور إلى الأهلي ضجة كبيرة في الشارع الرياضي المصري، كون اللاعب تعهد في فيديو مصور عدم لعبه لأي ناد في مصر سوى الزمالك وذلك قبل رحيله عن صفوف الأخير يناير الماضي، فيما اتهم مسؤولو الأبيض نظائرهم في الأهلي بتحريض عاشور على الرحيل عن القلعة البيضاء لضمه عن طريق نادي ميتييلاند الدنماركي.

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