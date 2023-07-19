رياض محرز إلى أهلي جدة السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أنهى مسؤولو أهلي جدة السعودي، اتفاقهم مع نظائرهم في مانشستر سيتي، للتعاقد مع الجزائري رياض محرز نجم السيتيزنز، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية، فإن أهلي جدة السعودي اتفق مع مانشستر سيتي على شراء محرز مقابل 30 مليون يورو بخلاف 5 ملايين أخرى إضافات.

وأكدت الصحيفة، أن محرز سيخضع للكشف الطبي غداً الخميس، ثم سيقوم بالتوقيع مع أهلي جدة السعودي على عقد مدته 3 مواسم، بخلاف سنة إضافية يتم تفعيلها حال موافقة الطرفين.

وسيصبح محرز ثالث صفقات الأهلي السعودي بعد إدوارد ميندي قادماً من تشيلسي، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو الذي انتهى عقده مع ليفربول.

وأشارت الصحيفة، أنه في الوقت نفسه يرفض مانشستر سيتي رحيل برناردو سيلفا، الذي يحظى باهتمام الهلال السعودي.

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