سيارة كادت أن تفسد خطة الأهلي في صفقة إمام عاشور

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أقدم الدولي المصري إمام عاشور المنتقل حديثاً إلى صفوف الأهلي المصري، على فعل كاد أن يفسد خطة النادي الأحمر للظفر بخدماته، وتوجيه ضربة قوية للغريم التقليدي الزمالك.

وأثارت صفقة انتقال إمام عاشور إلى الأهلي ضجة كبيرة في الشارع الرياضي المصري، كون اللاعب تعهد في فيديو مصور عدم لعبه لأي ناد في مصر سوى الزمالك وذلك قبل رحيله عن صفوف الأخير يناير الماضي، فيما اتهم مسؤولو الأبيض نظائرهم في الأهلي بتحريض عاشور على الرحيل عن القلعة البيضاء لضمه عن طريق نادي ميتييلاند الدنماركي.

وبحسب الصحفي المصري أحمد الخولي، فإن إمام عاشور أقدم على فعل، كاد أن يتسبب في إفساد صفقة انتقاله إلى الأهلي، قبل أيام من الإعلان عن الصفقة أو الوصول لاتفاق مع ناديه ميتييلاند الدنماركي.

وقام إمام عاشور بشراء سيارة حديثة بالتقسيط من أحد معارض السيارات في مصر، وتضمن عقد التقسيط خانتي الوظيفة والضامن، فقام إمام عاشور بالكتابة في خانة الوظيفة لاعب بالنادي الأهلي، الأمر الذي دفع مسؤول المعرض للتواصل مع مسؤولي النادي الأحمر للتأكد من صحة ما كتبه عاشور.

وقال الخولي، أن المسؤولين في الأهلي قاموا بعدها بتوبيخ إمام عاشور، وأبلغوه أن هذا الفعل من الممكن أن يأزم إجراءات صفقة انتقاله إلى الأحمر، خاصة أن الأهلي لم يكن حسم وقتها الصفقة بشكل رسمي مع ميتييلاند.

وطالب مسؤولو الأهلي من إمام عاشور ضرورة الالتزام بقواعد اللعب للنادي الأحمر، التي تتمثل أهمها في الانضباط ودراسة أي خطوة بشكل جيد قبل الإقدام عليها.

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