نلعب من أجل المال وليس الشغف.. أوديون إيغالو: رحلت عن الهلال بسبب ميسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يرى النيجيري أوديون إيغالو مهاجم الهلال السعودي السابق، أن كرة القدم تُلعب حالياً من أجل المال وليس الشغف، كاشفاً سر رحيله عن النادي الملقب بالزعيم.

وقال إيغالو في تصريحات صحفية: "اللعب مع ناد سعودي آخر غير الهلال؟ نعم بدون شك إذا وصل عرض مثالي سأوافق بالطبع".

وتابع: "كلنا نلعب كرة القدم من أجل المال وليس الشغف، إذا جاء المال لماذا أرفض، لن أكذب مثل باقي اللاعبين، أنا صادق".

وأكمل إيغالو، قائلاً: "أحد أسباب عدم تجديد عقدي مع الهلال، اقتراب قدوم ميسي إلى الفريق، كانت الصفقة محسومة، وصدمت عندما ذهب إلى إنتر ميامي الأمريكي".

وأتم الدولي النيجيري تصريحاته، قائلاً: "الأموال والمبالغ التي عرضت على ميسي لكي يأتي إلى السعودية كانت جنونية، ميسي كان سيحصل على ضعف راتب رونالدو حال قدومه إلى الهلال".

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