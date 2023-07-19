اليوم يومك يا كريم.. لاعبو اتحاد جدة يغنون لبنزيما وكانتي باللغة العربية (فيديو)

المصدر: البيان

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قام لاعبو نادي اتحاد جدة السعودي بالغناء لزميلهم الجديد الفرنسي كريم بنزيما، الذي انضم إلى صفوف الفريق الملقب بالعميد منذ أسابيع قليلة، عقب نهاية رحلته مع ريال مدريد.

ونشر حساب اتحاد جدة فيديو أظهر تواجد لاعبي اتحاد جدة السعودي في الحافلة، وهتافهم للاعب الفائز بالكرة الذهبية عام 2022، بالقول: "اليوم يومك يا كريم".

ونشر اتحاد جدة فيديو آخر لغناء اللاعبين لزميلهم، متوسط الميدان الفرنسي نغولو كانتي، قائلين: "كـانتي يبدو منطرباً".

وكان بنزيما وكانتي انضمّا لنادي اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لمدة 3 مواسم.

اليوم يومك يا كريم.. لاعبو اتحاد #جدة يغنون لبنزيما وكانتي باللغة العربية#البيان_الرياضيpic.twitter.com/hCk0tlZxgC — البيان الرياضي (@AlBayanSports) July 19, 2023

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