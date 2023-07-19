بداية من الموسم الجديد.. رؤوف خليف معلقاً بالرياضية السعودية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلنت قنوات الرياضة السعودية SSC، انضمام المعلق التونسي رؤوف خليف إلى فريق العمل بداية من الموسم الجديد.

وكتب الحساب الرسمي لقنوات الرياضة السعودية SSC، على "تويتر": "انضمام المعلق الرياضي الأستاذ رؤوف خليف لكوكبة معلقي قنوات SSC، عودة حميدة للدوري السعودي".

وانضم رؤوف خليف لقنوات الرياضة السعودية، بعدما رحل مؤخراً عن شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

وسيقوم رؤوف خليف بالتعليق على مباريات الدوري السعودي، بداية من الموسم الجديد 2024/2023، الذي تنطلق منافساته 11 أغسطس المقبل.

ويعد رؤوف خليف من أفضل المعلقين الرياضيين على الساحة طوال السنوات الماضية، وسبق وحصل على جائزة أفضل معلق رياضي عربي عام 2006.

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