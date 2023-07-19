حظر ورسائل غاضبة.. نجوم الزمالك تشن حرباً إلكترونية على إمام عاشور

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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انفجر قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود عبدالرازق "شيكابالا"، بعد إعلان الأهلي المصري الغريم التقليدي لناديه، إتمام صفقة إمام عاشور قادماً من ميتييلاند الدنماركي.

وأثارت صفقة انتقال عاشور إلى الأهلي ضجة كبيرة في الشارع الرياضي المصري، كون اللاعب تعهد في فيديو مصور عدم لعبه لأي ناد في مصر سوى الزمالك وذلك قبل رحيله عن صفوف الأخير، فيما اتهم مسؤولو الأبيض نظائرهم في الأهلي بتحريض عاشور على الرحيل عن القلعة البيضاء لضمه عن طريق النادي الدنماركي.

وقام شيكابالا بوضع منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يحمل صورة لجماهير الزمالك، وكتب عليها: "جمهورك اللي باقي".

وبحسب تقارير صحفية، أرسل شيكابالا رسالة غاضبة إلى إمام عاشور عبر تطبيق "واتساب" بعد إعلان صفقة انتقاله إلى الأهلي، ثم قام بحظره، وكذلك إلغاء متابعته على منصة "إنستغرام".

وكان شيكابالا وإمام عاشور تربطهما علاقة مميزة منذ انضمام الأخير لصفوف الزمالك، الذي مثله لأكثر من 3 سنوات، خاصة أن عاشور سبق وصرح وقت انضمامه للنادي الأبيض أن اللعب باسم الزمالك يعتبر حلمه منذ الطفولة، مشدداً على إنه يعتبر شيكابالا مثله الأعلى.



ولم تتوقف الرسائل الغاضبة بعد صفقة انتقال عاشور للأهلي عند شيكابالا، بل امتدت لنجوم آخرين في الزمالك ليصبح الأمر بمثابة حرب إلكترونية،

ونشر عمر صلاح حارس مرمى الزمالك السابق ونادي سموحة الحالي، عبر صفحته على "فيس بوك" صورة تعود أحداثها إلى عام 2019، عندما توج مع الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية وشارك الجماهير وقتها رفع الكأس.

وأعاد محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، صورة له عبر "إنستغرام" رافعاً الكأس ويحتفل مع جماهير الزمالك، مرفق معها تعليق من أحد المشجعين، قائلاً: "بالرغم إن أكتر من مرة الأهلي فاوضه، كان زملكاوي وهيفضل زملكاوي، وهترجع تاني يا صحبي، محمد يا إبراهيم يا أصيل".

ليس ذلك فحسب، امتدت الرسائل البيضاء الموجهة لإمام عاشور إلى لاعبي الصالات بالزمالك، حيث كتب رضا هيكل قائد فريق الكرة الطائرة، عبر حسابه على "فيسبوك": "بالدنيا كلها"، مع صورة لجماهير القلعة البيضاء.

ووجه حسن وليد قداح، لاعب كرة اليد السابق بنادي الزمالك، رسالة هو الآخر عبر المنصة نفسها، حيث نشر صورة يحمل كأس إحدى البطولات، وكتب: "جمهور عظيم".

وتأتي حالة الاستياء المسيطرة على المنتميين لنادي الزمالك بعد صفقة انتقال إمام عاشور للأهلي، كونه كان أحد نجوم القلعة البيضاء طوال السنوات الماضية، وانقسمت ردود الأفعال الغاضبة صوب اتجاهين الأول هو اللاعب نفسه الذي أعلن مراراً وتكراراً انتمائه للزمالك حتى قبل انتقاله إلى صفوف الأخير، والثاني نحو مجلس إدارة نادي الزمالك، حيث يروا إن المجلس فرط بسهولة في خدمات إمام عاشور، وهو ما جعل الأهلي يطمع في خطف اللاعب وتعزيز صفوفه، وكذلك توجيه ضربة قوية للغريم التقليدي الزمالك.

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