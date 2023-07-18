اتحاد الكرة المصري يعلن موعد القيد ويعتمد دوري الكرة النسائية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، موعد فتح باب القيد للموسم الجديد، وإتاحة الفرصة أمام الأندية المحلية لقيد صفقاتها.

وفي بيان رسمي أصدره اتحاد الكرة في مصر، حدد 27 يوليو الجاري موعداً لفتح باب القيد، ولم يحدد الاتحاد في بيانه موعد إغلاق القيد.

وأكد اتحاد الكرة المصري، أن مجلس إدارته عقد اجتماعاً أمس الإثنين، لمناقشة عدة أمور، وتم خلال الاجتماع اعتماد قرار تنظيم دوري الكرة النسائية مواليد 2004 و2009.

وخلال الاجتماع تم أيضاً مناقشة مقترحات أندية القسمين الثاني والثالث بشأن دوري المحترفين، الذي يرغب اتحاد الكرة المصري في تطبيقه، وتقرر تكليف إدارة المسابقات بمراعاة تلك المقترحات من حيث عدد المباريات، والنطاق الجغرافي، والنفقات المالية، عند تحديد شروط الموسم الجديد من المسابقة.

وأكد اتحاد الكرة المصري في نهاية بيانه، أن فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، سيعقد مؤتمراً صحفياً عقب انتهاء منافسات الموسم، للحديث أمام الرأي العام عن بعض الأمور المتعلقة بالتحكيم.

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