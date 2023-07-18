لا يمكنك رؤية الشبح إلا حين يقرر.. الأهلي يعلن ضم إمام عاشور بفيديو مميز

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الأهلي المصري تعاقده مع إمام عاشور لاعب وسط فريق ميتييلاند الدنماركي، في بيان رسمي، لمدة 5 مواسم، ليستمر عاشور مع القلعة الحمراء حتى عام 2028.

وكشف الأهلي تعاقده مع إمام عاشور بفيديو مميز، حيث ظهر اللاعب في بدايته بدون الكشف عن وجهه، يتجول داخل إستاد القاهرة الدولي، ثم دخل إلى أرض الملعب أثناء خوض لاعبي الفريق الأحمر لعمليات الإحماء، قبل انطلاق مباراة القمة الأخيرة أمام الغريم التقليدي الزمالك، وبعدها ظهر داخل غرف الملابس الخاصة بالأهلي، وبعدها تم الكشف عن ملامحه داخل ملعب مختار التتش، معقل الأهلي بمنطقة الجزيرة في العاصمة المصرية القاهرة.

وخلال الفيديو استعان الأهلي بعبارة: "لاتسطيع رؤية الشبح إلا حين يقرر أن يكشف عن هويته".

وكان ميتييلاند سبق الأهلي وأعلن انتقال عاشور للنادي الأحمر، بعد أشهر قليلة قضاها الدولي المصري بين صفوف النادي الدنماركي، قادماً من الزمالك نظير حصول الأخير حينها على مبلغ 3 ملايين دولار.

وعلق سفيند جرافرسن المدير الرياضي بنادي ميتييلاند الدنماركي، قائلاً: "كانت تجربة خاصة مع إمام الذي بدأ بشكل جيد، ولكن للأسف تعرض لإصابة صعبة، بالطبع نشعر بالحزن لإننا لا نستطيع تعويضه، هو لاعب موهوب، ولديه مستقبل كبير، ولكن توصلنا لاتفاق جيد مع الأهلي".

ولم يذكر ميتييلاند في بيانه أي تفاصيل مالية للصفقة، واكتفى بتوجيه رسالة شكر لعاشور متمنياً له التوفيق مع الأهلي في محطته الجديدة.

ولعب عاشور 7 مباريات بقميص ميتييلاند في جميع المسابقات، ونجح في تسجيل هدفين.

يذكر أن صفقة انتقال عاشور إلى الأهلي أثارت ضجة كبيرة في الوسط الرياضي المصري مؤخراً، كون اللاعب تعهد في فيديو مصور عدم لعبه لأي ناد في مصر سوى الزمالك وذلك قبل رحيله عن صفوف الأخير، فيما اتهم مسؤولو الأبيض نظائرهم في الأهلي بتحريض عاشور على الرحيل عن القلعة البيضاء لضمه عن طريق النادي الدنماركي.

لا يمكنك رؤية الشبح إلا حينما يقرر🦅 pic.twitter.com/Vbh1V5qDGY — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 18, 2023

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