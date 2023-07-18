رسمياً الأهلي المصري يقدم إمام عاشور : مرحباً بك في نادي القرن "فيديو"

المصدر: البيان

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نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي المصري على فيسبوك فيديو تقديمي لإمام عاشور في صفقة من العيار الثقيل يترقبها جمهور الكرة المصرية.

وكتبت القناة الرسمية للنادي الأهلي على صفحتها الرسمية على تويتر: #إمام_عاشور أهــــــلاوي مرحبًا بك في نادي القرن وقلعة البطولات

وكان نادي ميتييلاند الدنماركي أعلن في بيان رسمي وصوله لاتفاق مع الأهلي لبيع إمام عاشور، وعلق سفيند جرافرسن المدير الرياضي، قائلاً: "كانت تجربة خاصة مع إمام الذي بدأ بشكل جيد، ولكن للأسف تعرض لإصابة صعبة".

وأضاف: "بالطبع نشعر بالحزن لأننا لا نستطيع تعويضه، هو لاعب موهوب، ولديه مستقبل كبير، ولكن توصلنا لاتفاق جيد مع الأهلي".

ولم يذكر ميتييلاند في بيانه أي تفاصيل مالية للصفقة، واكتفى بتوجيه رسالة شكر لعاشور متمنياً له التوفيق مع الأهلي في محطته الجديدة.

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