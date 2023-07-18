رسمياً.. ميتييلاند يعلن انتقال إمام عاشور إلى الأهلي المصري

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي ميتييلاند الدنماركي رحيل لاعبه إمام عاشور، إلى صفوف الأهلي المصري، بعد أشهر قليلة من ضم اللاعب قادماً من الزمالك نظير حصول الأخير حينها على مبلغ 3 ملايين دولار.

وفي بيان رسمي أصدره ميتييلاند الدنماركي أعلن خلاله وصوله لاتفاق مع الأهلي لبيع إمام عاشور، وعلق سفيند جرافرسن المدير الرياضي، قائلاً: "كانت تجربة خاصة مع إمام الذي بدأ بشكل جيد، ولكن للأسف تعرض لإصابة صعبة".

وأضاف: "بالطبع نشعر بالحزن لإننا لا نستطيع تعويضه، هو لاعب موهوب، ولديه مستقبل كبير، ولكن توصلنا لاتفاق جيد مع الأهلي".

ولم يذكر ميتييلاند في بيانه أي تفاصيل مالية للصفقة، واكتفى بتوجيه رسالة شكر لعاشور متمنياً له التوفيق مع الأهلي في محطته الجديدة.

ولعب عاشور 7 مباريات بقميص ميتييلاند في جميع المسابقات، ونجح في تسجيل هدفين.

يذكر أن صفقة انتقال عاشور إلى الأهلي أثارت ضجة كبيرة في الوسط الرياضي المصري مؤخراً، كون اللاعب تعهد في فيديو مصور عدم لعبه لأي ناد في مصر سوى الزمالك وذلك قبل رحيله عن الأخير، فيما اتهم مسؤولو الأبيض نظائرهم في الأهلي بتحريض عاشور على الرحيل عن الزمالك لضمه عن طريق النادي الدنماركي.

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