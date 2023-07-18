لمدة 3 مواسم.. النصر السعودي يتعاقد مع فوفانا من لانس الفرنسي

المصدر: وكالات

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أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع سيكو فوفانا لاعب وسط نادي لانس الفرنسي.

وقال النصر عبر حسابه على "تويتر" معلقاً على مقطع فيديو للاعب يستعرض تاريخه ومهاراته: "سأفعل كل شيء من أجل هذا الشعار، سيكو هنا، فوفانا نصراوي".

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن فوفانا وقع على عقد مدته 3 مواسم مع النصر السعودي، ليصبح الصفقة الثانية للنادي الملقب بالعالمي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر ميلان السابق.

وسجل فوفانا، 7 أهداف خلال 35 مباراة في الدوري الفرنسي بالموسم المنقضي، ليساعد لانس على احتلال وصافة المسابقة خلف باريس سان جيرمان البطل.

ولعب فوفانا، الذي خاض تجارب مع رديف مانشستر سيتي وفولهام وأودينيزي، لمنتخبات الشباب في فرنسا قبل أن يقرر اللعب لمنتخب كوت ديفوار عام 2017.

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