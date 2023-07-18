أينما ذهبت يزيد الاهتمام.. رونالدو يستفز ميسي على طريقته

المصدر: البيان

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استفز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خصمه اللدود الأرجنتيني ليونيل ميسي، المنتقل حديثاً إلى الدوري الأمريكي عن طريق بوابة نادي إنتر ميامي.

وفي تصريحات صحفية نقلها الصحفي الإيطالي المعروف فابريزيو رومانو، قام رونالدو باستفزاز ميسي بطريقة غير مباشرة من خلال التأكيد على أن الدوري السعودي أقوى من نظيره الأمريكي.

وقال رونالدو عن أسباب انتقاله للدوري السعودي، أن ذلك كان ضرورياً لجلب لاعبي القمة إلى الأندية السعودية.

وتابع: "قراري بالانتقال إلى الدوري السعودي كان ضروريا لكي أُحضر لاعبي القمة إلى هنا، هذه هي الحقيقة"، واستشهد النجم البرتغالي بتجربته مع نادي يوفنتوس، حيث قال: "عندما انتقلت إلى اليوفي كان الدوري الإيطالي ميتاً، بعد توقيعي تم إحياؤه".

وواصل: "أينما يذهب كريستيانو رونالدو يكون هناك المزيد من الاهتمام".

يذكر أن رونالدو انتقل إلى النصر السعودي يناير الماضي، فيما قدم نادي إنتر ميامي الأمريكي ميسي فجر الأحد، في أولى تجارب النجم الأرجنتيني خارج أوروبا.

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