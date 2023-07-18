تطبيق قانون اللعب المالي النظيف بالدوري السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلنت رابطة الدوري السعودي، تطبيق عدة قرارات تهدف للارتقاء بمستوى المسابقة المحلية خلال السنوات المقبلة، ويأتي أهمها تطبيق قانون اللعب المالي النظيف.

وأكدت رابطة الدوري السعودي تطبيق قانون اللعب المالي النظيف، وامتثال جميع الأندية السعودية لمعايير النظام ومعايير الرخص المحلية والآسيوية.

وبحسب الموقع الرسمي للدوري السعودي (دوري روشن)، فإن استراتيجية التحول للدوري السعودي، تستهدف تحقيق النمو المستدام للدوري على المدى الطويل، وتعزيز تنافسيته وحضوره عالمياً، ليكون ضمن أقوى 10 دوريات في العالم.

وتتضمن الاستراتيجية عدداً من البرامج التطويرية، عبر 3 مسارات رئيسية، هي تطوير العمل الإداري في الأندية، وبرنامج استقطاب نخبة اللاعبين، وتنظيم أعمار السعوديين المشاركين في الدوري بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، من خلال تخفيض الحد الأدنى لأعمارهم من 18 إلى 16 عامًا بداية من الموسم المقبل 2023/ 2024.

وينطلق الموسم الجديد من بطولة الدوري السعودي، الجمعة 11 أغسطس 2023، على أن تنتهي منافسات الموسم 27 مايو 2024.

وكشفت رابطة الدوري السعودي في وقت سابق، مواعيد أول 5 مباريات في الموسم الجديد، فيما وضعت مواعيد مبدئية للجولات الأخرى باستثناء الجولة الأخيرة، على أن يتم تحديد مواعيد كافة المباريات لاحقاً.

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