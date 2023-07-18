فقدت الكثير من جودتها.. رونالدو يعلنها: لن أعود إلى الكرة الأوروبية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، إنه لن يعود مجدداً للعب في أندية أوروبا، مشيراً إلى أن كرة القدم الأوروبية فقدت كثيراً من جودتها.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها رونالدو بعد مباراة فريقه الودية ضد سيلتا فيغو، قال النجم البرتغالي: "لن أعود للعب في أوروبا، الباب مغلق تمامًا بالنسبة لي في هذا الشأن".

وتابع: "أبلغ من العمر الآن 38 عامًا كما أن كرة القدم الأوروبية فقدت الكثير من جودتها، الدوري الإنجليزي فقط الوحيد الذي يظل في المقدمة، بعيد جداً عن جميع الدوريات الأخرى".

وأضاف: "الدوري السعودي أفضل من الأمريكي، أنا متأكد بنسبة 100٪ أنني لن أعود إلى أي ناد أوروبي".

وأردف رونالدو قائلاً: "أنا من فتحت الطريق لقدوم كبار اللاعبين إلى الدوري السعودي، على الرغم من الانتقادات التي وجهت لي بسبب قرار اللعب في السعودية، وأعتقد في غضون عام واحد، سيمتلئ الدوري السعودي بأفضل لاعبي العالم، وسيتفوق على الدوري التركي والهولندي".

وعن تصريحات ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي اكرة القدم، بشأن انضمام اللاعبين الذين أوشكت مسيرتهم الكروية على الانتهاء فقط، لأندية الدوري السعودي، قال النجم البرتغالي: "ما قاله ليس صحيحاً، أنظروا إلى روبن نيفيز وديوغو جوتا، إنهما في عمر صغير".

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