بعد الأهلي.. ناد مصري جديد يفاوض مصطفى فتحي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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دخل النجم المصري مصطفى فتحي لاعب نادي بيراميدز الحالي والزمالك السابق، دائرة اهتمامات ناد مصري جديد، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتهت فترة إعارة مصطفى فتحي من نادي التعاون السعودي إلى بيراميدز المصري، ولم يفعل الأخير بند الشراء حتى الآن، الأمر الذي يثير الشكوك حول إمكانية استمرار مصطفى فتحي من عدمه مع بيراميدز في الموسم الجديد.

ويضطر مصطفى فتحي للاستمرار في اللعب بالدوري المصري، بسبب ارتباطه بفترة التجنيد، الأمر الذي ساهم في زيادة احتمالات انضمامه لنادي طلائع الجيش المصري، للعب معه الموسم المقبل 2023/2022.

وأعلن النادي العسكري المصري احتمالية ضم مصطفى فتحي في الموسم المقبل بسبب التجنيد، وقال أحمد صالح المدرب العام لنادي طلائع الجيش، في تصريحات إعلامية: "هناك مفاوضات مع مصطفى فتحي، لكن لا أعلم إلى أين وصلت".

وتابع: "مصطفى فتحي يؤدي حالياً الخدمة العسكرية، لذلك طلائع الجيش لديه كل الحق في دخول الصفقة، ومن الممكن أيضاً الحفاظ عليه بين صفوف الفريق لما بعد الموسم المقبل، كونه لاعب موهوب ومؤثر".

ويعتبر طلائع الجيش النادي المصري الثاني الذي يهتم بضم مصطفى فتحي الموسم الجديد، بعدما أشارت تقارير صحفية في وقت سابق إلى أن الأهلي يضع اللاعب في دائرة اهتماماته أيضاً، استغلالاً لعدم تفعيل بيراميدز لبند شرائه من التعاون السعودي.

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