مرتضى منصور يقدم وعداً لأوسوريو.. ويحدد موعد كشف «المستور»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري "المعزول" عن منصبه بحكم قضائي، إنه سيقوم بعمل مؤتمر صحفي عالمي "على حد وصفه"، يوم الخميس المقبل، لكشف المستور.

وقال مرتضى منصور في تصريحات مصورة اليوم الإثنين: "هناك مؤتمر صحفي عالمي يوم الخميس المقبل، سأكشف خلاله كل الأسرار، وهوية من يحاول هدم النادي".

وتابع: "فضلت عقد المؤتمر بعد آخر مباراة في الدوري المصري، حتى لا يتأثر لاعبي الزمالك سلبياً".

وكشف مرتضى منصور، موقف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، من الاستمرار مع الأبيض في الفترة المقبلة، حيث أكد استمراره مشدداً على إنه لن يرحل.

واستكمل: "أوسوريو لم يحصل على راتبه منذ شهرين بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي".

وأردف: "لاعبو الزمالك لم يحصلوا على رواتبهم منذ 3 شهور بسبب الأزمة المالية كذلك".

ووعد مرتضى منصور أوسوريو بتنفيذ كل احتياجاته، حيث قال: "سنقوم بتلبية طلبات أوسوريو فيما يتعلق بالصفقات الجديدة، وسندعم كل المراكز التي حددها".

وتولى أوسوريو مهمة تدريب الزمالك أبريل الماضي، خلفاً للبرتغالي المخضرم جوسفالدو فيريرا، الذي رحل بسبب تراجع النتائج.

وقاد أوسوريو الزمالك في 14 مباراة، فاز 9 مباريات، وتعادل 3 وخسر 2.

وأنهى الزمالك منافسات الدوري المصري محتلاً المركز الثالث، برصيد 60 نقطة، ليهدر فرصة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، ويكتفي بالمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية.

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