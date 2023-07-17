هل إصابته مزمنة‬‎.. طبيب منتخب مصر: إمام عاشور يحتاج 3 أشهر للتعافي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحدث محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول، عن إصابة إمام عاشور لاعب فريق ميتييلاند الدنماركي الحالي والزمالك السابق، الذي يقترب من الانتقال إلى صفوف الأهلي المصري، في صفقة تسبب في جدل كبير بالشارع الرياضي المصري.

وقال أبو العلا في تصريحات تليفزيونية: "إمام عاشور يعاني من إصابة كبيرة، والنادي الدنماركي اشترط عند متابعتي لها ألا أعلن عن أي تفاصيل، وبالطبع التزمت بذلك".

وأكمل: "عادة عندما يتعرض لاعب مصري محترف لإصابة طويلة يقضي جزء من برنامجه العلاجي في مصر، الأندية تثق بنا وهناك تعاون جيد".

وأكمل: "إمام عاشور لا يصاب كثيراً، هذه أول إصابة طويلة يتعرض لها، وكانت يوم 22 أبريل الماضي، وناديه الدنماركي أعلن يوم 29 من نفس الشهر".

وأردف: "الإصابة عبارة عن قطع في وتر العضلة الخلفية، وهذه النوعية من الإصابات ليست مزمنة، لكن تحتاج من 10 إلى 12 أسبوعاً من وقت التعرض لها".

وأتم طبيب منتخب مصر، قائلاً: "عاشور كان ملتزماً بالبرنامج العلاجي إلى حد كبير، لا أستطيع تحديد موعد عودته للملاعب، لكن سيعود قريباً".

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