أطالب الجميع بعدم التواصل معي.. أوسوريو يعلن موقفه من الرحيل عن الزمالك

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك المصري، موقفه من الرحيل عن قيادة الأبيض بعد انتهاء منافسات الدوري المصري.

وقال أوسوريو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد مباراة الزمالك وفاركو، أمس الأحد، بالجولة الأخيرة من منافسات الدوري المصري، موجهاً حديثه للصحفيين الحاضرين: "أطالب الجميع بعدم التواصل معي على هاتفي الخاص، لا أريد أن يتحدث معي أي شخص عن العروض والرحيل، أنا مستمر مع الزمالك ولن أرحل".

وتابع: "جماهير الزمالك اعتبرها مثل جماهير بوكا جونيورز، لها دور مهم في مساندة الزمالك، وأطالبها بمواصلة المساندة".

وأتم أوسوريو تصريحاته، قائلاً: "الجهاز المعاون الذي يعمل معي من أفضل الأجهزة الموجودة في الدوري المصري".

جاءت تصريحات أوسوريو بعدما ترددت أنباء في الأيام الماضية حول وصول عروض للمدرب الكولومبي، أبرزها من منتخب هندوراس، مشيرة إلى اقترابه من الرحيل عن الزمالك.

وتولى أوسوريو مهمة تدريب الزمالك أبريل الماضي، خلفاً للبرتغالي المخضرم جوسفالدو فيريرا، الذي رحل بسبب تراجع النتائج.

وقاد أوسوريو الزمالك في 14 مباراة، فاز 9 مباريات، وتعادل 3 وخسر 2.

وأنهى الزمالك منافسات الدوري المصري محتلاً المركز الثالث، برصيد 60 نقطة، ليهدر فرصة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، ويكتفي بالمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية.

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