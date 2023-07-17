إعلان الصفقة خلال ساعات.. محرز يخضع لإجراءات الكشف الطبي مع أهلي جدة

المصدر: جبي - سارة عبدالباقي

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وافق الدولي الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، على الانتقال إلى صفوف أهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأجرى مسؤولو أهلي جدة مفاوضات طويلة مع رياض محرز لضمه إلى صفوف الفريق السعودي، بهدف تدعيم صفوفه في الموسم المقبل بعدما عاد لدوري المحترفين من جديد.

ووفقاً للصحفي الإيطالي المختص في أخبار الانتقالات نيكولو شيرا، فإن رياض محرز وافق على الشروط الشخصية المعروضة عليه من قبل أهلي جدة، مشيراً إلى أنه يتبقى فقط اتفاق النادي السعودي مع مانشستر سيتي على قيمة الصفقة.

وأضاف نيكولو شيرا قائلاً إن محرز سيوقع عقداً مع أهلي جدة لمدة 3 مواسم حتى نهاية صيف 2026، نظير حصوله على 30 مليون يورو في الموسم الواحد.

ويجهز أهلي جدة عرضاً بقيمة 30 مليون يورو لشرائه من مانشستر سيتي، على أن يتم حسم الصفقة خلال ساعات، ويلتحق بعدها محرز بمعسكر أهلي جدة المقام حالياً بالنمسا.

محرز يخضع للكشف الطبي مع أهلي جدة

ووفقاً لشبكة "footballinsider"، فإن رياض محرز يستعد للسفر إلى دبي من أجل الخضوع لإجراءات الفحص الطبي، قبل إتمام انتقاله لنادي أهلي جدة بشكل رسمي، على أن يعلن بعدها النادي السعودي عن الصفقة بشكل رسمي.

يذكر أن الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، نشر تغريدة مرفق بها صورة لرياض محرز، وعلق عليها: "ساحر العرب لدينا"، ليرافقها سيل من التعليقات الجدلية بشأن انتقال اللاعب إلى المملكة، إلا أن وسائل الإعلام العالمية مازالت تؤكد اقتراب حسم الصفقة بشكل رسمي لصالح النادي السعودي.

وكان أهلي جدة نجح في التعاقد مع روبرتو فيرمينو نجم ليفربول، وإدواردو ميندي حارس مرمى تشيلسي، بخلاف ثلاثي محلي هو عبدالله عطيف لاعب الهلال السابق، وسميحان النابت وفهد الرشيدي من التعاون.

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