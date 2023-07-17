ميدو يفاجئ الجميع بتصريحات عن مرتضى منصور

المصدر: البيان

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فاجأ أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك الجميع، بانتقاد تصريحات مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي بخصوص السحر.

وكان مرتضى منصور قد أكد على أن هناك سحرا يتسبب في فوز الأهلي على الزمالك ويعرقل مسيرة الفريق الأبيض في المباريات الأخيرة.

وقال ميدو عبر شاشة قناة المحور: لا يوجد شيء في كرة القدم يسمي بالسحر، والحديث عن السحر وما شابه، يضر النادي أكثر ما يفيده، وهناك العديد من الأشخاص الذين يدعون الانتماء للزمالك من خارج النادي، يحاربون النادي في شخص مرتضى منصور.

وأنهى ميدو حديثه” اختلف كما تشاء مع مرتضى منصور، ولكن لا تضع نادي الزمالك في جملة مفيدة، وأعلم أن رئيس النادي يتعرض لحرب شرسة.

وأمس الأحد قلب فاركو تأخره بهدفين أمام الزمالك، إلى التعادل 2 /2، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة بالدوري المصري لكرة القدم.

ورفع الزمالك، الذي تلقى خسارة قاسية أمام غريمه التقليدي الأهلي 1 /4، يوم الخميس الماضي، رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثالث، ليفشل في الثأر من فاركو الذي فاز عليه 3 / صفر في الدور الأول، وإن كان فاز عليه في بطولة الكأس بنتيجة 3/1.

وجاءت النتيجة لتضع المزيد من علامات الاستفهام على أداء الزمالك، الذي فشل في بلوغ نسخة الموسم المقبل من دوري أبطال أفريقيا باحتلاله المركز الثالث، والذي يؤهله للكونفدرالية، كما أنه سيشارك في البطولة العربية للأندية التي تنطلق في السعودية يوم 27 من الشهر الجاري، حيث سيتواجد في مجموعة تضم النصر السعودي ومواطنه الشباب والاتحاد المنستيري التونسي.

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