مان سيتي يثير الجدل بشأن انتقال محرز إلى السعودية

المصدر: وكالات

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نشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تغريدة لصورة اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز، وذلك في ظل تقارير بشأن قرب انتقاله إلى نادي الأهلي السعودي.

وزادت تغريدة النادي الإنجليزي من الجدل الدائر، إذ جاءت الصورة مرفقة بتعليق "ساحر العرب لدينا"، ليرافقها سيل من التعليقات الجدلية بشأن انتقال اللاعب إلى المملكة.

وكانت صحيفة الرياضية السعودية، ذكرت أن أهلي جدة توصل إلى "اتفاق نهائي" مع اللاعب الجزائري، وأنه سيتم "توقيع العقود بعد اجتيازه الفحوصات الطبية".

وأوضحت أن نجم مانشستر سيتي الإنجليزي سيلتحق بمعسكر الفريق الخارجي بعد إتمام الانضمام رسميًا.

وكانت تقارير إخبارية سابقة أشارت إلى محاولات من النادي السعودي للحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ32 عامًا، وذلك بعد نجاحه في ضم لاعب ليفربول الإنجليزي روبرتو فيرمينيو وحارس تشلسي إدوارد ميندي.

ذكرت تقارير إعلامية، السبت، أن النادي الأهلي السعودي توصل إلى "اتفاق نهائي" مع الدولي الجزائري، رياض محرز، وأن توقيع العقد سيتم بعد انتهاء الفحوص الطبية.

تجدر الإشارة إلى أن محرز حقق إنجازات عدة خلال فترة وجوده في إنجلترا، أبرزها ما بات يعرف باسم "معجزة ليستر سيتي"، بعد أن حقق "الثعالب" بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي خلال موسم 2015-2016.

وساهم النجم الجزائري بشكل كبير في تحقيق تلك "المعجزة"، وكوفئ على جهوده بالحصول على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بعد ذلك الإنجاز التاريخي.

كما ساهم محرز خلال الموسم الماضي في تحقيق أول لقب لمانشستر سيتي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الظفر بكأس الدوري الإنجليزي 4 مرات مع "السيتزنز".

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