اعتماد ترشح حمدان بن مبارك لمنصب رئيس اتحاد الكرة

المصدر: وام

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عقدت لجنة الانتخابات في اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم الأحد اجتماعها، بمقر الاتحاد بدبي، برئاسة المستشار سالم بن بهيان العامري وحضور محمد راشد الحفيتي نائب رئيس اللجنة، وعبدالرحمن محمد العامري، وحمد خميس حمد البدواوي، ومُنى خليفة الشامسي، أعضاء اللجنة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة.

وأعلن المستشار سالم بن بهيان العامري اعتماد ملف ترشح معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، ممثل نادي العين، لمنصب رئيس اتحاد الكرة لتطابقه مع شروط عضوية مجلس الإدارة.

وقال: "سيتم تلقي الطعون والبت بها خلال الفترة من 16 إلى 18 يوليو الجاري من قبل لجنة الاستئناف، لتبدأ بعدها مرحلة استقبال طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة من قبل الأندية إلى جانب ترشيح الرئيس لثلاثة أعضاء وذلك خلال الفترة من 19 إلى 31 يوليو.

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