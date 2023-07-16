رئيس اتحاد الكرة الجزائري يعلن استقالته من منصبه

المصدر: د ب ا

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أعلن جهيد زفيزف، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأحد، استقالته من منصبه على خلفية فشله في انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) التي جرت الخميس الماضي بمدينة أبيدجان الإيفوارية.

كان زفيزف، انتخب رئيسا للاتحاد الجزائري في 7 يوليو 2022، خلفا لشرف الدين عمارة، المستقيل قبل أشهر قليلة من ذلك بعد فشل منتخب الجزائر في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022".

وخسر زفيزف، انتخابات "كاف" عن منطقة شمال إفريقيا بعد حصوله على 15 صوتا مقابل 38 صوتا لمنافسه الليبي عبد الحكيم الشلماني.

وقال زفيزف، في تصريح مصور نشره الاتحاد الجزائري على موقعه الرسمي، إن انضمامه لكاف كان ضمن أهدافه المسطرة، معترفا بانه استعمل كل الوسائل والامكانيات المتاحة لكن ذلك لم يكف.

كما توجه بالشكر للسلطات الحكومية والأسرة الكروية على دعمه.

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