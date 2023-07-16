عمر السومة خارج قائمة الأهلي السعودي لمعسكر النمسا

المصدر: وكالات

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خرج المهاجم السوري عمر السومة، من قائمة فريق أهلي جدة السعودي، والذي يستعد للسفر إلى النمسا غدا الاثنين، لبدء معسكره التحضيري للموسم الجديد.

وخلت قائمة الأهلي المسافرة للنمسا، والتي أعلنها النادي السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، من اسم السومة، فيما شهدت تواجد المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو والحارس السنغالي إدوارد ميندي.

وتسافر بعثة الأهلي إلى النمسا فجر غد الاثنين، على متن طائرة خاصة، حيث سيستمر المعسكر لمدة 20 يوما يخوض خلالها الفريق خمس مباريات ودية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن المدرب الجديد للأهلي، والذي لم يتم الكشف عن اسمه بعد، سيتواجد في معسكر الفريق بالنمسا.

ويستهل الأهلي مشواره في الموسم الجديد بالدوري السعودي، بمواجهة فريق الحزم يوم 11 أغسطس المقبل.

وكان الأهلي قد صعد للدوري الممتاز بعد أن قضى موسما في الدرجة الأولى، ليرحل مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عن قيادة الفريق بعد تحقيق هدف الصعود.

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