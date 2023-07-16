السعودية تستضيف دورة الألعاب العربية 2027

المصدر: وكالات

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تسلمت المملكة العربية السعودية راية تنظيم النسخة 16 من دورة الألعاب العربية، المقرر لها صيف 2027، عقب انتهاء النسخة 15 فى الجزائر أمس السبت.

وذكر الحساب الرسمي للجنة الأولمبية السعودية، عبر تويتر، أن "المملكة العربية السعودية تتسلم علم اللجان الأولمبية كونها البلد المستضيف للدورة السادسة عشرة 2027.. أهلاً بالوطن العربي فى المملكة".

وكانت المملكة أبدت رغبتها فى استضافة دورة الألعاب الرياضية العربية السادسة عشرة 2027، وجاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية؛ الذي عقد في قاعة المؤتمرات بفندق "شيراتون" في العاصمة الجزائر.

من جهته رحب الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز، وزير الرياضة ورئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، بالوفود العربية في النسخة المقبلة من دورة الألعاب العربية التي ستستضيفها المملكة عام 2027.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الأمير عبد العزيز بن تركي قوله خلال كلمته خلال الحفل الختامي للدورة بنسختها الـ15: "بدعم كبير من الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد يسعدنا ويشرفنا أن نرحب بكم جميعاً في النسخة المقبلة بالمملكة العربية السعودية ".

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