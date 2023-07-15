الاتفاق بقيادة جيرارد يصطدم بالنصر في أولى جولات الدوري السعودي

المصدر: وكالات

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أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت جدول مباريات الجولة الأولى من المسابقة والتي ستشهد مواجهة الاتفاق والنصر في 14 أغسطس المقبل.

وكشفت الرابطة عن جدول مباريات الجولة الأولى بالكامل والتي ستنطلق يوم الجمعة 11 أغسطس بمباراة الأهلي والحزم العائدين إلى دوري الأضواء.

ويقود الاتفاق مدربه الجديد ستيفن جيرارد في مواجهة النصر بقيادة مهاجمه كريستيانو رونالدو.

وأعلن الاتفاق تعاقده مع الإنجليزي جيرارد مطلع الشهر الحالي لتدريب الفريق حتى عام 2025.

وبدأ جيرارد، الذي قاد ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا في 2005، مسيرته التدريبية مع فريق ليفربول تحت 18 عاما في 2017.

وتولى جيرارد، البالغ عمره 43 عاما والفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2005، تدريب رينجرز في 2018 وقاده للفوز بالدوري الاسكتلندي في 2021 قبل تدريب أستون فيلا بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وضم النصر وصيف بطل الدوري الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان لتدعيم صفوفه، وتعاقد مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو حتى عام 2025.

وبات الدوري السعودي جاذبا للنجوم بعد انتقال رونالدو إلى النصر في صفقة ضخمة في نهاية العام الماضي.

وتعاقد الاتحاد بطل المسابقة مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيمة ونجولو كانتي وكذلك الأهلي مع البرازيلي فيرمينو مهاجم ليفربول السابق والسنغالي إدوار مندي حارس تشيلسي السابق وانضم مواطنه كاليدو كوليبالي للهلال.

وسيلتقي ضمن الجولة ذاتها، الطائي مع ضمك والفيحاء مع الخليج يوم السبت 12 أغسطس.

وفي اليوم التالي سيستضيف الفتح فريق التعاون، وسيلعب الرياض مع الوحدة.

وتختتم المرحلة يوم الاثنين، حيث يلعب البطل الاتحاد خارج أرضه مع الرائد والهلال مع أبها في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، فيما يستضيف الشباب فريق الأخدود العائد لدوري الأضواء في ختام الجولة بالإضافة لمباراة الاتفاق والنصر.

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