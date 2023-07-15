بعد رباعية الأهلي.. أوسوريو يقترب من الرحيل عن تدريب الزمالك

المصدر: وكالات

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كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك المصري، من الرحيل عن القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة في ظل تلقيه العديد من العروض التدريبية خلال الفترة الأخيرة من أجل الحصول على خدماته، خلال الفترة المقبلة.

وكان الزمالك بقيادة أوسوريو قد خسر برباعية مقابل هدف أمام الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وذكر موقع "antena2"، أن أوسوريو قد يرحل عن تدريب الزمالك، بعد 3 أشهر فقط من توليه مسؤولية تدريب الفريق الأبيض، خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وأشار التقرير إلى أن كارلوس أوسوريو لم يمر بأفضل لحظة في مسيرته في الزمالك في مصر، ولهذا السبب يقترب من الرحيل من أجل العودة مرة أخرى للعمل في القارة الأمريكية.

وأوضح التقرير أن المدير الفني الكولومبي على ما يبدو لم يتفق مع الزمالك حول الأمور المالية، لذا فضل أوسوريو عدم الاستمرار وبدء تحدٍ جديد.

وأكد التقرير أن منتخب هندوراس يعد الوجهة الأقرب للمدير الفني الكولومبي، حال رحيله عن الزمالك، خاصة بعد تأكيد مسؤولي اتحاد الكرة في هندوراس اتفاقهم مع مدير فني جديد، ليقود الفريق خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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