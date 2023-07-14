الأهلي محظوظ واستعدنا كرامتنا .. مبررات قناة الزمالك للسقوط المدوي

المصدر: البيان

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ساقت قناة الزمالك المصري مبررات غريبة بعد السقوط برباعية أمام الأهلي في الدوري المصري أمس الخميس في لقاء تحصيل حاصل بعدما استعاد الفريق الأحمر لقب الدوري الذي خسره آخر موسمين لصالح غريمه التقليدي، بينما احتل الزمالك المركز الثالث.

فقد أكد محمد رجب، الناقد الرياضي بقناة الزمالك أن الفريق الأبيض نجح في كشف نقاط الضعف في الأهلي، خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الدوري العام.

وقال رجب في تصريحاته بقناة الزمالك: "أوسوريو مدرب الفريق (خلص الكلام كله)، لقد اعترف بخطئه وتحمل المسؤولية، والجمهور ليس لديه استعداد لسماع التبريرات، ونحن لا نبرر".

وأضاف: "المدرب اعترف أنه أخطأ وأنه يتحمل المسئولية.. لقد أعطى حاتم سكر الفرصة في مباراة أكبر منه بكثير، ومحمد صبحي لم يكن موفقًا، ويجب دعم محمد صبحي بكل قوة لأنه حارس مرمى مصر القادم".

وتابع: "قلنا عن أوسوريو أجمل الكلام، ولن نذبحه بسبب أنه أخطأ في 45 دقيقة.. هو لم يذاكر الأهلي كما يجب، ولكن مطلوب الصبر، فنحن نلعب رياضة، نفوز ونتعادل ونهزم".

وأكمل: "فريق الأهلي محظوظ، لقد سدد 3 كرات على حدود منطقة الجزاء، وهذا يدل أن خط الوسط كان منعدم لدى الزمالك، فما حدث في الشوط الأول غريب".

وواصل: "الزمالك الحقيقي ظهر في الشوط الثاني، وأقول لجمهور الزمالك لا تغضب، فريقك كان يلعب في الشوط الثاني، وكشف الأهلي، والهدف الرابع جاء من لاعب محظوظ على الزمالك، وانت تهاجم بكل خطوطك".

وأتم محمد رجب تصريحاته قائلًا: "في ظل الظروف التي يمر بها النادي حاليًا، من الجيد للغاية أن يظهر الفريق بهذا الشكل في الشوط الثاني الذي أعاد للزمالك كرامته".

وفاز الأهلي المتوج بلقب الدوري العام للمرة 43 في تاريخه، على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت مساء الخميس على إستاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة الـ 31 بالدوري العام.

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