على خطى نيوكاسل..صندوق الاستثمار السعودي يخطط لشراء فريق أوروبي كبير

المصدر: وكالات

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كشف موقع "بلومبيرغ"، المتخصص في تحليل بيانات السوق والأوراق المالية، أن صندوق الاستثمار السعودي يخطط لشراء أحد الأندية الأوروبية الكبرى ضمن خطط المملكة للتوسع في عالم كرة القدم.

وكان صندوق الاستثمار السعودي، استحوذ على ملكية نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في أكتوبر 2021، في صفقة بلغت 305 ملايين جنيه إسترليني.

وفي يناير الماضي، تعاقد نادي النصر السعودي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو ما فتح الباب أمام نجوم آخرين للانضمام للأندية السعودية على غرار الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي، والجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، الذين وقعوا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع اتحاد جدة.

وفي هذا السياق، وضمن خطط المملكة لمواصلة توسعها في عالم كرة القدم، أكد موقع "بلومبيرغ"، توجه السعودية، لشراء فريق أوروبي عملاق، خلال الأيام القادمة.

ولم تُكشف هوية هذا النادي وفقاً لموقع "جول" العالمي، ولكنه من بين الأفضل في العالم، ويتواجد في الدوريات الخمسة الأوروبية الكبرى.

وأوضح "بلومبيرغ"، أن أهداف المملكة، تحولت خلال سنوات قليلة للغاية، من شراء بعض الأندية الأوروبية المغمورة، إلى السيطرة على أكبر الفرق العالمية واستقطاب أبرز نجم كرة القدم للدوري المحلي.

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