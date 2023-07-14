بعد رباعية الأهلي.. أوسوريو يعاقب لاعبي الزمالك بسلاح المدرب

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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عبر خوان كارلوس أوسوريو مدرب فريق الزمالك المصري، عن استيائه من النتيجة الثقيلة التي منى بها فريقه أمام الغريم التقليدي الأهلي، أمس الخميس، وقرر الكولومبي عقاب لاعبيه على طريقته الخاصة مستغلاً سلاحه كمدرب للفريق.

وخسر الزمالك من الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في القمة 126، التي لعبت على إستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة 31 لبطولة الدوري المصري.

وانطلقت المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر، ورغم انتهاء أحداثها في وقت متأخر حوالي الحادية عشرة بالتوقيت المحلي هناك في مصر، إلا أن أوسوريو تمسك بإقامة تدريب الزمالك اليوم الجمعة في موعد مبكر للغاية.

وأبلغ أوسوريو لاعبي الزمالك بعد انتهاء المباراة بإقامة التدريب في تمام السابعة صباحًا على ملعب النادي، في الوقت الذي كان يقام فيه التدريب خلال الأيام العادية في التاسعة والنصف صباحًا، إلا أن المدرب الكولومبي قدم موعده المعتاد، ليكون بمثابة عقاب للاعبي الزمالك جراء النتيجة القاسية التي تعرض لها الأبيض.

يذكر أن مباراة القمة كانت بمثابة الاحتفالية للأهلي، الذي حسم لقب الدوري المصري لصالحه بالفعل، قبل يومين من خوض مباراة الزمالك.

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