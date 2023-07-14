وصافة أسرع أهداف الديربي.. حسين الشحات يدخل تاريخ القمة المصرية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

دخل حسين الشحات نجم الأهلي المصري الحالي والعين الإماراتي السابق، تاريخ لقاءات القمة المصرية، بهدفه الرائع في شباك الغريم التقليدي الزمالك، الذي جاء بعد ثوان معدودة من انطلاق اللقاء، ليدون اسمه في سجلات أسرع أهداف القمة المصرية على مر التاريخ.

وأقيمت مباراة القمة 126 بين الأهلي والزمالك، أمس الخميس، على إستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة 31 لبطولة الدوري المصري، وقاد حسين الشحات فريقه الأهلي لتحقيق نتيجة كبيرة ضد الأبيض، إذ انتهت المباراة لصالح رفاق الشحات بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، جاء هدفين منهما عن طريقه، وأحرز الهدفين الآخرين التونسي علي معلول، ومحمد شريف، فيما سجل هدف الزمالك أحمد سيد "زيزو" من ركلة جزاء.

وأصبح هدف حسين الشحات الافتتاحي في القمة 126، الذي جاء بعد دقيقة واحدة و25 ثانية (75 ثانية) فقط على انطلاق اللقاء، ثاني أسرع هدف في تاريخ مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، فيما يتصدر القائمة هدف حسين ياسر المحمدي الذي جاء لصالح الزمالك في شباك الأهلي، بالدور ثمن النهائي لبطولة كأس مصر موسم 2011/2010، بعدما أحرزه عقب مرور 48 ثانية فقط على انطلاق المباراة حينها.

ويأتي في المركز الثالث هدف أحمد جعفر لصالح الزمالك في شباك الأهلي موسم 2010/2009 الذي جاء بعد 78 ثانية، ويحل رابعاً في قائمة أسرع أهداف القمة، هدف مؤمن زكريا لصالح الأهلي في شباك الزمالك موسم 2018/2017، الذي سجله بعد 130 ثانية من بداية اللقاء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز