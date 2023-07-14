أول تعليق من مدرب الزمالك بعد الخسارة برباعية أمام الأهلي

المصدر: د ب ا

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قدم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، اعتذاره لجماهير فريقه عقب الخسارة 1 /4 أمام مضيفه الأهلي، أمس الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وقال أوسوريو في مؤتمر صحفي:" أتقدم باعتذار لجماهير النادي علي الخسارة وأتحمل المسؤولية كاملة".

وأضاف: "أسوأ سيناريو أن تستقبل هدفا في بداية المباراة وهو ما يؤثر على المعنويات ويجعلك تحت ضغط".

وأوضح مدرب الزمالك:" نسعى لعلاج الأخطاء التي وقعنا فيها خلال الفترة المقبلة ونسيان مواجهة الأهلي".

وتابع:" أريد التعاقد مع مدافع يجيد اللعب بالقدم اليسرى وهو ليس موجود لدي ورغم ذلك أعلم ظروف النادي المالية".

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة، فيما يتصدر الأهلي، المتوج باللقب في وقت سابق من الموسم، الترتيب برصيد 78 نقطة.

وتعد تلك الهزيمة الثامنة للزمالك هذا الموسم، والثالثة له أمام الأهلي، حيث سبق له وأن خسر أمام الأهلي في الدور الأول ومباراة كأس السوبر.

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