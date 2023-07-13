مشوار سهل للمغرب في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

المصدر: وكالات

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سيخوض المغرب، الذي بلغ الدور قبل النهائي في كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، مشوارا سهلا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بعد سحب القرعة في أبيدجان اليوم الخميس.

وسيتأهل أوائل المجموعات التسع بشكل مباشر إلى كأس العالم.

وسيتم اختيار أفضل أربعة منتخبات بين أصحاب المركز الثاني في المجموعات التسع.

وستلعب المنتخبات الأربعة تصفيات الملحق بنظام البطولة المصغرة لتحديد منتخب واحد عن قارة أفريقيا من أجل مواجهة منافس من قارة أخرى يتم تحديده لاحقا بعد نهاية التصفيات.

وهذا يعني أن أفريقيا ضمنت تسعة مراكز في النهائيات الموسعة التي تضم 48 فريقا مع احتمال إضافة فريق عاشر عبر التصفيات.

وأوقعت القرعة المغرب مع زامبيا والكونجو برازافيل وتنزانيا والنيجر واريتريا وسيكون المرشح الأوفر حظا لصدارة مجموعته.

وشق منتخب المغرب طريقه بشكل مثير لقبل نهائي كأس العالم في قطر العام الماضي وكان أول فريق أفريقي يصل إلى تلك المرحلة من البطولة العالمية وحصل في النهاية على المركز الرابع.

ويواجه بطل أفريقيا منتخب السنغال مشوارا أكثر صعوبة بوجود جمهورية الكونجو الديمقراطية في مجموعته إضافة لمواجهة محفوفة بالمخاطر أمام موريتانيا. كما سيلتقي مع توجو المتأهلة لنهائيات كأس العالم 2006 وثنائي السودان وجنوب السودان.

وأوقعت القرعة نيجيريا وجنوب أفريقيا معا في مجموعة واحدة جنبا إلى جنب مع بنين وزيمبابوي ورواندا وليسوتو. وتجمع نيجيريا وجنوب أفريقيا منافسة شرسة منذ فترة طويلة.

وهناك أيضا مواجهة قوية في غرب أفريقيا في المجموعة التاسعة حيث تلتقي مالي وغانا. ويجب عليهم أيضا مواجهة مدغشقر وجمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر وتشاد.

وتأهلت تونس لخمس من آخر سبع نسخ لكأس العالم وستتطلع إلى تكرار الإنجاز من خلال قرعة تبدو سهلة من حيث الشكل حيث تلعب مع غينيا الإستوائية وناميبيا ومالاوي وليبيريا وساوتومي.

وغابت الجزائر عن نهائيات 2022 بطريقة تفطر القلب بخسارتها في الرمق الأخير أمام الكاميرون في الملحق لكنها ستكون واثقة من التأهل هذه المرة عبر مجموعة تضم غينيا وأوغندا وموزامبيق وبوتسوانا والصومال. وستقام أول جولتين في المجموعات التسع والتي تتألف كل واحدة من ستة فرق يومي 13 و21 نوفمبر 2023.

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