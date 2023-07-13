الفيفا سيرفع حظر قيد اللاعبين في نادي النصر السعودي عقب سداد ديون ليستر

المصدر: وكالات

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أعلن نادي النصر السعودي، الذي يلعب في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أنه سيتم رفع حظر الفيفا، الذي يمنع النادي من قيد لاعبين جدد، عقب تسوية ديونه مع نادي ليستر الانجليزي، وفقا لبيان الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس.

وأُمر الفيفا نادي النصر بسداد 513 ألف دولار للنادي الإنجليزي بالإضافة إلى فائدة سنوية 5 بالمائة في حكم أصدره في أكتوبر 2021 قاض عينه الفيفا في لجنة وضع اللاعبين.

تقدم ليستر بالشكوى في 2021 بسبب بنود إضافية في صفقة انتقال المهاجم النيجيري موسى أحمد مقابل 20 مليون دولار عام 2018.

في الوقت الحالي، لا يزال بإمكان النصر - التي استحوذ عليه صندوق الاستثمارات العامة السعودي الشهر الماضي، شراء لاعبين جدد دون تسجيلهم للعب.

وقال الفيفا الخميس "نادي النصر ممنوع حاليا من تسجيل لاعبين جدد بسبب الديون المستحقة. وسيتم رفع الحظر فور تأكيد تسوية الديون من قبل الدائنين المعنيين."

وأثار توقيع النصر مع رونالدو في يناير موجة غير مسبوقة من الإنفاق من أندية الدوري السعودي للمحترفين، حيث يمتلك صندوق الاستثمار الأندية الأربعة الكبرى. ويرأس الصندوق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتعاقد النصر مع لاعب خط الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش هذا الشهر قادما من إنتر ميلان في صفقة انتقال بلغت 20 مليون دولار.

يقيم النصر حاليا في البرتغال معسكرا تدريبيا قبل الموسم، وسيخوض في 22 أغسطس مباراة فاصلة في دوري أبطال آسيا، حيث سيواجه شباب الأهلي الإماراتي أو الوحدات الأردني.

ورحل موسى عن نادي النصر عام 2020 ولعب الموسم الماضي مع نادي سيفاسبور التركي.

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