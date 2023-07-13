تشيلسي ينافس 6 أندية إنجليزية للتعاقد مع المصري إبراهيم عادل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تهتم عدة أندية أوروبية بالتعاقد مع المصري الشاب إبراهيم عادل مهاجم نادي بيراميدز، الذي ظهر بشكل رائع في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا التي أقيمت مؤخراً، وقاد منتخب بلاده للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

ونجح إبراهيم عادل في الحصول على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا التي أقيمت بالمغرب، كما أصبح المهاجم الشاب أول لاعب مصري يصعد للأولمبياد في نسختين مختلفتين، قبل بلوغ السن القانونية.

ووفقاً لمنصة "90min"، فإن تشيلسي يراقب إبراهيم عادل ويرغب في التعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت المنصة، أن هناك 6 أندية إنجليزية أخرى، ترغب في التعاقد مع إبراهيم عادل وهي برايتون وبرينتفورد وأستون فيلا ووست هام يونايتد وبيرنلي وساوثهامبتون، في الوقت الذي أشارت تقاريراً أخرى إلى أن الدولي المصري محمد صلاح رشحه لمسؤولي ناديه ليفربول، للتعاقد معه.

وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص في أخبار الانتقالات، أكد في وقت سابق، أن إندرلخت البلجيكي ونوردشيلاند الدنماركي، يهتمان أيضاً بضم إبراهيم عادل، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

بدأ المهاجم الشاب مسيرته مع بيراميدز عام 2019، ولعب معه 108 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 26 هدفاً، وصنع 9 أهداف أخرى، ويمتلك إبراهيم عادل 4 مباريات رسمية في رصيده من المشاركة مع منتخب مصر الأول.

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