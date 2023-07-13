طاقم تحكيم إماراتي يشارك في إدارة مباريات كأس "الملك سلمان" للأندية

المصدر: وام

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أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم اختيار طاقم تحكيم إماراتي، للمشاركة في إدارة مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، والتي تستضيفها السعودية من 27 يوليو الحالي إلى 12 أغسطس المقبل.

ويضم الطاقم حكمين للساحة وهما عمار الجنيبي، وعادل النقبي، بجانب حكمين مساعدين هما جاسم عبد الله وعلي النعيمي.

ويمتلك الحكام الأربعة خبرة دولية كبيرة، كما أنهم من "حكام النخبة"على مستوى قارة آسيا.

وسبق لهذا الطاقم التحكيمي المشاركة في إدارة مباريات دولية بعدد من البطولات الآسيوية خلال السنوات الماضية، إضافة للمشاركة في تحكيم مباريات أخرى بالبطولات العربية والخليجية.

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