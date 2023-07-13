بشرى سارة للأهلي قبل ساعات من قمة الزمالك

المصدر: دبي - سارة عبادالباقي

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تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يؤكد فيه الأخير رفع عقوبة الإيقاف عن لاعب الفريق الأحمر، المالي أليو ديانغ، بحسب مصدر داخل الأهلي لوسائل الإعلام المصرية.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أقرت بإيقاف ديانغ لمدة 6 شهور، بسبب عدم دفع مستحقات وكيله السابق، البالغة 220 ألف دولار.

وأكد المصدر الأهلاوي، أن ديانغ يحق له المشاركة بشكل رسمي في مباراة القمة المصرية أمام الغريم التقليدي الزمالك، بعد انتهاء أزمة اللاعب عقب سداد المبلغ أول أمس الثلاثاء، ليتلقى الأهلي دفعة معنوية كبيرة وبشرى سارة قبل ساعات من لقاء الديربي، كون ديانغ يعتبر من الأعمدة الأساسية للقلعة الحمراء.

وتقام مباراة القمة المصرية مساء اليوم الخميس، في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، الثامنة والنصف مساء بتوقيت مصر، على إستاد القاهرة الدولي، باللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري المصري.

يذكر أن ديانغ انتقل إلى صفوف الأهلي المصري صيف عام 2019، قادماً من نادي مولودية الجزائر.

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