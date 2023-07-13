3 عصافير بحجر واحد.. الزمالك يستهدف إفساد فرحة الأهلي في القمة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يضع فريق الزمالك المصري 3 أهداف نصب عينه في مباراة القمة 126 أمام الأهلي، بهدف إفساد احتفالات الأحمر بعدما حصد الأخير لقب الدوري المحلي في مصر، سيحققها الأبيض جميعها حال فوزه على غريمه التقليدي في قمة الليلة.

وتقام مباراة القمة المصرية مساء اليوم الخميس، في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، الثامنة والنصف مساء بتوقيت مصر، على إستاد القاهرة الدولي، باللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري المصري.

ويمني الزمالك نفسه بتحقيق الفوز لتدمير آمال الأهلي في معانقة دوري اللا هزيمة، وحفظ ماء الوجه أمام جماهيره، خاصة بعدما أهدر لاعبو الزمالك فرصة الحفاظ على لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، بخلاف الخروج من بطولة إفريقيا مبكراً، وخسارة كأس لوسيل أمام الهلال السعودي، ثم كأس السوبر المصري أمام الأهلي، ثم توديع كأس مصر بالخسارة من بيراميدز، والانسحاب من كأس السوبر المحلي نسخة الموسم الماضي، بخلاف إهدار فرصة المشاركة في بطولة إفريقيا الموسم المقبل كون الزمالك ابتعد حتى عن وصافة جدول ترتيب الدوري المصري، وسيكتفي بالظهور في الكونفدرالية الإفريقية.

وبدأ الزمالك في الآونة الأخيرة، العودة إلى طريق الانتصارات، ويرغب في الخروج من هذا الموسم السيء بفوز معنوي في القمة، كما يدخل الأبيض مشحوناً بعوامل أخرى، في ظل الأزمات المتعاقبة بين الناديين، منها أزمة محمود كهربا لاعب الأهلي الذي لم يسدد غرامة الزمالك حتى الآن، وتسبب في انسحاب الأبيض من بطولة كأس السوبر المصري، بخلاف استعداد الأهلي للإعلان عن صفقة إمام عاشور نجم الزمالك السابق عقب مباراة القمة.

إذا حقق الزمالك الفوز في مباراة القمة اليوم أمام الأهلي، سيهدر على الأحمر فرصة التتويج بالدوري دون أي هزيمة في الموسم، وسيعكر صفو احتفالات الأحمر بالدرع، كما إن الفوز سيكون عربون صلح من لاعبي الزمالك إلى الجماهير على أمل استمرار النتائج الإيجابية في البطولة العربية التي تنطلق بالسعودية نهاية شهر يوليو الجاري، وفي نفس الوقت، سيكون فوز الزمالك على الأهلي في مباراة القمة، ضربة قوية للسويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، إذ سيتم حرمانه من الفوز الثاني على الزمالك في نفس الموسم (ذهابًا وإيابًا) بعدما فاز في لقاء الدور الأول، وكان آخر مدرب قاد الأهلي للفوز في لقاءين بالدوري في نفس الموسم هو حسام البدري موسم 2017/2016، وفشل بعده كل من باتريس كارتيرون، ومارتن لاسارتي، ورينيه فايلر، وبيتسو موسيماني، وريكاردو سواريش.

ليس هذا فحسب، بل أن فوز الزمالك على الأهلي في لقاء الليلة سيحرم كولر أيضاً من رقم مميز وهو الفوز على الزمالك 3 مرات متتالية، بعدما حقق السويسري فوزين على الأبيض خلال مواجهتي السوبر المصري شهر أكتوبر الماضي، ومباراة القمة بالدور الأول من الدوري، ويعتبر آخر مدرب أجنبي قاد الأهلي لثلاثة انتصارات متتالية ضد الزمالك، هو البرتغالي مانويل جوزيه، حيث فعلها الأخير في 3 مناسبات مختلفة، مواسم 2005/2004 و2006/2005 و2007/2006.

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