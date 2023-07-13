دوري «اللا هزيمة».. هدف جديد للأهلي في قمة الزمالك

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يخوض الأهلي المصري مباراة مرتقبة، اليوم الخميس، أمام غريمه التقليدي الزمالك، في اللقاء المؤجل من الجولة 31 لبطولة الدوري المصري.

وتنطلق القمة المصرية في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، الثامنة والنصف مساء بتوقيت مصر، ويستضيفها إستاد القاهرة الدولي.

وبالرغم من أن القمة المصرية تلعب بعد حسم الأهلي لبطولة الدوري المصري بشكل رسمي، إلا أن هذا اللقاء يعتبر بمثابة بطولة خاصة لكلا الغريمين، على غرار ما يحدث في ديربيات العالم.

ويسعى الأهلي لتحقيق هدف جديد رغم حسم درع المسابقة، بالفوز على الزمالك وإنهاء الموسم بدون أي خسارة، ليدون في سجله تتويج جديد بلا هزيمة.

ولعب الأهلي 29 مباراة هذا الموسم، لم يخسر خلالها أي مرة، حيث فاز 23 مباراة وتعادل 6 مباريات.

ويعتبر الأهلي أكثر الأندية المصرية تحقيقاً لدوري اللا هزيمة في تاريخ المسابقة منذ انطلاقها بواقع 7 مرات، كان آخرها موسم 2017/2016، رفقة حسام البدري المدير الفني الحالي لفريق لصفاقسي التونسي.

وجاءت المرات السبع التي حقق فيها الأهلي دوري اللا هزيمة، مواسم 1976/1975، 1979/1978، 1986/1985، 1999/1998، 2005/2004، 2006/2005، 2017/2016.

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