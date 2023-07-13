القارة السمراء تترقب قرعة مونديال 2026 اليوم

المصدر: (أبيدجان - أ ف ب)

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تكشف قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026 في كرة القدم اليوم في أبيدجان مصير 54 منتخباً، من بينها المغرب صاحب المفاجأة النارية في مونديال قطر الأخير، عندما بلغ نصف النهائي.

وستوزع القرعة المنتخبات الـ54 على تسع مجموعات من ستة منتخبات، بحيث يتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات الموسعة، والتي ستضم 48 منتخباً بدلاً من 32.

أما أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني في مجموعتها فيتنافس المتأهل عنها من الملحق القاري، مع خمسة منتخبات في ملحق دولي، لضمان مقعد إضافي في المونديال المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبحال ضمان المنتخب الأفريقي هذا المقعد الإضافي سيرتفع عدد ممثلي القارة إلى عشرة، مقابل خمسة في نهائيات العام الماضي في قطر.

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