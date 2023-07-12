إمينالو أول مدير لرابطة الدوري السعودي لكرة القدم

المصدر: وكالات

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قال موقع ذا أثليتيك اليوم الأربعاء إن النيجيري مايكل إمينالو سيكون أول مدير لرابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وأشار التقرير إلى أن خطوة تعيين إمينالو مؤشر على طموح الدوري السعودي لوجود نجوم داخل وخارج الملعب.

ويُعد إمينالو بين أفضل المديرين في عالم كرة القدم وسيكون مسؤولا عن تطور الدوري السعودي وتطبيق المعايير التي تنفذ في أقوى مسابقات الدوري بالعالم.

وشغل الدولي النيجيري السابق (57 عاما) منصب مدير كرة القدم في تشيلسي بين عامي 2011 و2017 وأسهم في نجاحات النادي على مستوى الرجال والسيدات والأكاديمية.

كما عمل بمنصب المدير الرياضي في موناكو من 2017 وحتى 2019.

وأصبح الدوري السعودي جاذبا للنجوم بعدما تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو في يناير الماضي قبل قدوم كريم بنزيمة ونجولو كانتي للاتحاد في فترة الانتقالات الحالية التي شهدت توقيع الهلال مع كاليدو كوليبالي والأهلي مع روبرتو فيرمينو وإدوار مندي.

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