هل يخطفه من الهلال؟ باريس يجهز أول عرض لضم برناردو سيلفا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يستهدف باريس سان جيرمان ضم النجم البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما أبدى اللاعب عدم ممانعة في الرحيل عن السيتيسينز خلال الصيف الجاري، على الرغم من أن عقده مع السماوي يستمر حتى صيف 2025.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان يستعد لإرسال أولى عروضه لمانشستر سيتي لضم برناردو سيلفا.

يأتي ذلك بعدما أفادت تقارير صحفية سابقة، أن هناك عرضاً ضخماً من الهلال السعودي لضم برناردو سيلفا في صفقة انتقال نهائي.

وأكدت الصحيفة أن باريس سان جيرمان خصص مبلغ 80 مليون يورو لحسم الصفقة، في ظل رغبة النادي الفرنسي في تعويض الرحيل المحتمل للنجم كيليان مبابي.

وخاض برناردو سيلفا 55 مباراة مع مانشستر سيتي خلال الموسم الماضي بجميع المسابقات، سجل فيها 7 أهداف، وصنع 8 أهداف أخرى.

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