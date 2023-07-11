بعد فشل انضمامه إلى النصر السعودي.. زياش بديل رياض محرز في أهلي جدة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يستهدف أهلي جدة السعودي، التعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش نجم نادي تشيلسي، بعدما تراجع النصر السعودي عن الصفقة، بسبب بعض الأمور المتعلقة بالفحوصات الطبية وكذلك الماديات، وفقاً لتقارير صحفية.

وبحسب شبكة "سي بي أس سبورتس" الأمريكية، فإن زياش رفض العرض المقدم من النصر، بعدما اقترح النادي السعودي تخفيض راتبه بنسبة 40٪، عقب فشله في اجتياز الفحص الطبي، لمعاناته من إصابة في الركبة.

وأضافت الشبكة، أن أهلي جدة يخطط لضم زياش، تحسباً لعدم إتمام صفقة الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي.

وأكدت الشبكة، أن رياض محرز مازال الهدف الأساسي لأهلي جدة السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مشيرة إلى أن صفقة حكيم زياش تعتبر خيار بديل.

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