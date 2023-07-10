لاعبو الرجاء يسخرون من الوداد بأغنية «سطلانة» (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

سخر لاعبو الرجاء المغربي، من نظائرهم في الوداد، بعد الإطاحة بهم من مسابقة كأس العرش المغربي.

وفاز الرجاء على الوداد في نصف نهائي بطولة كأس العرش المغربي، أمس الأحد، بهدف أحرزه أرسين زولا بالخطأ في مرماه.

واحتفل لاعبو الرجاء المغربي بالتأهل إلى نهائي كأس العرش المغربي على حساب الوداد، على أنغام أغنية "سطلانة" التي اشتهرت في الآونة الأخيرة، بهدف استفزاز لاعبي الوداد وجماهيره.

وتصدرت أغنية "سطلانة" مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، بعدما قام لاعبو الأهلي المصري بغنائها جماعياً، عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب الوداد المغربي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز