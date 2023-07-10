المستشار القانوني للزمالك: عزل مرتضى منصور لن يؤثر على ترشحه للانتخابات

المصدر: البيان

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علق محمود العسال المستشار القانوني لنادي الزمالك المصري، على قرار عزل مرتضى منصور من منصب رئيس النادي.

وقضت المحكمة الإدارية العليا، أمس الأحد، بدائرة فحص الطعون بمجلس الدولة في مصر، برفض الطعن على الحكم الصادر قبل أشهر، بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.

وقال العسال في تصريحات لـ «البيان»: "يبقى الوضع كما هو عليه، مرتضى منصور سيظل بنادي الزمالك كما كان وضعه في الآونة الأخيرة بعدما قضت من قبل محكمة القضاء الإداري بعزله قبل تأييد القرار، وذلك بصفته رئيساً لعدة لجان داخل نادي الزمالك، وكان يمارس مهام عمله بشكل قانوني، هذه الفترة شهدت حالة من الاستقرار والهدوء داخل النادي، انعكست بدورها على نتائج فريق الكرة الأول".

وأضاف: "علينا الاعتراف بأن وجود مرتضى منصور على رأس القيادة الإدارية لنادي الزمالك يحقق الاستقرار في جميع النواحي، سواء كانت إدارية أو مالية".

وتابع: "مرتضى منصور حقق أعلى معدلات استقرار وهدوء داخل نادي الزمالك، لذلك من سيتولى زمام الأمور مستقبلاً سيعاني لكي يصل إلى القدرة على تحقيق نفس نسبة النجاح التي وصل لها مرتضى منصور".

وأتم العسال، قائلاً: "بعض قرارات المسؤولين عن الرياضة المصرية تنعكس بالسلب على النادي وتعرقل مسيرته الناجحة، مرتضى منصور سيحق له الترشح بشكل طبيعي في الانتخابات المقبلة، وهذه هي المفارقة حول قرار العزل، ليس هناك منطق لتطبيق قرار العزل ومن الناحية الأخرى سيكون الطريق أمامه مفتوحاً للعودة من جديد، فالخاسر في النهاية هو نادي الزمالك سواء من ناحية إهدار الوقت وعدم الاستقرار الإداري، أو مادياً نظير تكاليف مرحلة الانتخابات داخل النادي".

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